Apertura del RTSI: pierde terreno este 2 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión bajista para el RTSI (Russia), que inaugura la jornada en los mercados del martes 2 de septiembre con caídas del 1,65%, hasta los 1.112,18 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Si confrontamos el dato con fechas previas, el selectivo suma tres jornadas seguidas en dígitos negativos.

En relación a los últimos siete días, el RTSI (Russia) registra una disminución 1,49%; pero en el último año mantiene aún un incremento del 20,7%. El RTSI (Russia) se sitúa un 11,67% por debajo de su máximo en lo que va de año (1.259,09 puntos) y un 30,23% por encima de su cotización mínima del año en curso (854,03 puntos).

¿Cómo leer un índice?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las empresas que se encuentran en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe notificarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también implica prestar atención sus alteraciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre arrancan con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede inducir a error.

Si un índice crece 500 puntos en un día, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede concluir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más importantes.