Apertura del Nikkei 225 este 3 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de jornada de leves movimientos para el Nikkei 225, que comienza la sesión bursátil del miércoles 3 de septiembre con una variación del 0,02%, hasta los 42.180,98 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Respecto a fechas anteriores, el selectivo invierte el dato de la sesión previa, cuando finalizó con una subida del 1,24%, mostrando en las últimas fechas una falta de continuidad en el resultado.

En relación a la rentabilidad de la última semana, el Nikkei 225 anota una disminución 0,8%; por contra desde hace un año acumula aún un incremento del 10,39%. El Nikkei 225 se sitúa un 3,51% por debajo de su máximo del presente año (43.714,31 puntos) y un 35,47% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (31.136,58 puntos).

¿Cómo leer un índice?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las empresas que se encuentran en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe divulgarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también requiere prestar atención su evolución en el tiempo. Los índices actuales siempre comienzan con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede parecer engañoso.

Si un índice suma 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede suponer que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron mayores.