Apertura del mercado de Taiwán este 3 de septiembre

Inicio de jornada sin cambios para el Taiwan Weighted, que empieza rueda bursátil del miércoles 3 de septiembre con una variación del 0,01%, hasta los 24.015,57 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En cuanto a los cambios de este día respecto de jornadas previas, el indicador acumula cinco fechas sucesivas en negativo.

En la última semana, el Taiwan Weighted registra una disminución 2,06% aunque, por el contrario, en términos interanuales mantiene aún un incremento del 7,99%. El Taiwan Weighted se sitúa un 2,06% por debajo de su máximo del presente año (24.519,90 puntos) y un 38,09% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (17.391,76 puntos).

Índices bursátiles… ¿Para qué?

Un índice bursátil es un indicador que deja ver cómo cambia el valor de un determinado conjunto de activos, para lo cual se sirve de datos de varias compañías o sectores de una parte del mercado.

Estos indicadores son usados principalmente por las bolsas de valores de cada país y cada uno de ellos pueden integrarse por empresas con características determinadas como por ejemplo tener una capitalización bursátil similar o pertenecer a al mismo tipo de industria, también, hay algunos índices que sólo consideran un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de la confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una entidad. Si los inversionistas no tienen confianza, los precios de las acciones tendrían tendencia a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores analizar comparaciones entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a utilizarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. viera con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Actualmente hay diversos índices y pueden agruparse en función de su ubicación geográfica, los sectores, el tamaño de las empresas o incluso el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías en gran medida relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).