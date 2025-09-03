Apertura del KOSPI: mercado surcoreano gana 0,9% este 3 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Positiva apertura de jornada para el KOSPI, que comienza la sesión del miércoles 3 de septiembre con subidas del 0,9%, hasta los 3.171,27 puntos, tras la apertura. En cuanto a las variaciones de este día con respecto a días anteriores, el selectivo da la vuelta al resultado de la jornada previa donde experimentó un descenso del 1,35%, mostrándose incapaz de consolidar una tendencia definida en los últimos días.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el KOSPI acumula una disminución 0,5%; pero en términos interanuales aún acumula una subida del 18,58%. El KOSPI se sitúa un 2,56% por debajo de su máximo del presente año (3.254,47 puntos) y un 38,26% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (2.293,70 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las empresas que se encuentran en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe entregarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también requiere advertir sus modificaciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre aparecen con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede confundir.

Si un índice aumenta 500 puntos en un día, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede derivar que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más destacables.