Apertura del índice de la India este 3 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada sin cambios para el Nifty 50, que empieza la jornada del miércoles 3 de septiembre con una variación del 0,09%, hasta los 24.558,55 puntos, tras la apertura. Respecto a jornadas pasadas, el indicador encadena dos sesiones sucesivas en rojo.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el Nifty 50 anota una disminución 0,62% y desde hace un año mantiene aún una bajada del 2,36%. El Nifty 50 se sitúa un 4,21% por debajo de su máximo del presente año (25.637,80 puntos) y un 11,21% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (22.082,65 puntos).

¿Qué es un índice bursátil y para qué sirve?

Un índice bursátil es un indicador utilizado para mostrar la evolución del valor de un conjunto de activos determinado, para lo cual recopila datos de varias empresas o sectores de un fragmento del mercado.

Estos indicadores son empleados principalmente por las bolsas de valores de los países y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con características concretas como por ejemplo disponer de una capitalización bursátil similar o pertenecer a al mismo tipo de industria, asimismo, hay algunos índices que sólo consideran un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una empresa. Si los inversionistas no tienen confianza, los precios de las acciones tienden a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores poder comparar entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a usarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. investigara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Hoy en día en la humanidad existen diversos índices y pueden juntarse en función de su ubicación geográfica, los sectores, el tamaño de las compañías o incluso el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías mayormente relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).