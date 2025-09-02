Taiwan Weighted abrió operaciones en terrenos positivos este 2 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de jornada en alza para el Taiwan Weighted, que comienza la jornada en los mercados del martes 2 de septiembre con leves incrementos del 0,73%, hasta los 24.246,89 puntos, tras la apertura. En relación a los cambios de este día respecto de fechas anteriores, el indicador frena con la racha negativa de cotizaciones de mercado de las últimas tres sesiones.

En la última semana, el Taiwan Weighted marca un descenso 0,24%; pese a ello en el último año todavía mantiene una subida del 8,1%. El Taiwan Weighted se sitúa un 1,11% por debajo de su máximo del presente año (24.519,90 puntos) y un 39,42% por encima de su valoración mínima del año en curso (17.391,76 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las compañías que aparecen en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe publicarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también implica observar sus alteraciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre comienzan con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede inducir a error.

Si un índice crece 500 puntos en un día, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede derivar que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más grandes.