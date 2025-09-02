Nicaragua: cotización de apertura del dólar hoy 2 de septiembre de USD a NIO

El dólar es una de las divisas de mayor circulación en Nicaragua. (Infobae)

El dólar estadounidense se cotiza en el comienzo del día de hoy a 36,62 córdobas nicaragüenses en promedio, lo que supuso un cambio del 0,86% con respecto a los 36,31 córdobas de la jornada anterior.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el dólar estadounidense anota un ascenso 0,18%, por lo que en el último año aún conserva un incremento del 0,34%.

Analizando este dato con el de días pasados, mantuvo resultados variables que nos impiden calcular una dirección clara. En la última semana la volatilidad es superior a la cifra lograda para el último año (8,18%), por lo tanto presenta mayores cambios que la tendencia general del valor.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Nicaragua, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año el país centroamericano crezca en apenas 3.5% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, el Banco Central de Nicaragua prevé un crecimiento de su economía de hasta el 4.5%.

En el caso de la inflación, se espera que durante el próximo año esté por debajo de los cinco puntos porcentuales siguiendo la tendencia positiva en materia para el país nicaragüense.

Sobre el tipo de cambio, el Consejo Directivo del Banco Central decidió establecer, para el año 2025, un tipo de cambio oficial de 36.6243 córdobas por dólar.