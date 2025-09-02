Noticias

Índice bursátil Russel 2000 registró baja de 0,6% este 2 de septiembre

Cierre de sesión Russell 2000: la jornada finaliza con variaciones en comparación con días previos

Por Infobae Noticias

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Mal día para el Russell 2000, que cerró la jornada en los mercados del martes 2 de septiembre con leves caídas del 0,6%, hasta los 2.352,34 puntos. En su entorno bursátil llegó a un volumen máximo de 2.354,98 puntos y la cifra mínima de 2.329,95 puntos. El rango de cotización para el Russell 2000 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,06%.

En la última semana, el Russell 2000 registra una subida del 0,56%. El Russell 2000 se sitúa un 1,1% por debajo de su máximo del presente año (2.378,41 puntos) y un 33,6% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (1.760,71 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las firmas que figuran en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe notificarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también implica prestar atención sus variaciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre arrancan con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede llevar a engaño.

Si un índice crece 500 puntos en un día, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede suponer que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron considerables.

