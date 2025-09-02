Noticias

Hang Seng: el principal índice de Tokio cerró a la baja este 2 de septiembre

Cierre de sesión Hang Seng (Hong Kong): la jornada concluye con variaciones en comparación con días previos

Por Infobae Noticias

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día en negativo para el Hang Seng (Hong Kong), que terminó rueda bursátil del martes 2 de septiembre con leves bajadas del 0,47%, hasta los 25.496,55 puntos. En su entorno bursátil marcó un máximo de 25.724,73 puntos y la cifra mínima de 25.416,61 puntos. El rango de cotización para el Hang Seng (Hong Kong) entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,2%.

Teniendo en cuenta la última semana, el Hang Seng (Hong Kong) registra un descenso 0,11%; pero desde hace un año aún mantiene una subida del 44,53%. El Hang Seng (Hong Kong) se sitúa un 1,29% por debajo de su máximo del presente año (25.829,91 puntos) y un 35,09% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (18.874,14 puntos).

Los principales índices bursátiles

Entre los principales índices bursátiles en la Unión Americana está el Dow Jones Industrial Average, mejor conocido como Dow Jones, compuesto por 30 compañías. Asimismo, el S&P 500, que engloba a 500 de las mayores empresas de la Bolsa de Nueva York. Por último, aparece el Nasdaq 100, que agrupa a 100 de las mayores firmas no financieras.

Por otro lado, los índices más importantes de Europa son el Eurostoxx 50, que abarca las 50 empresas más importantes de la eurozona. También, el DAX 30, principal índice alemán que contiene a las compañías más descollantes de la Bolsa de Fráncfort; la FTSE 100 de la Bolsa de Londres; el CAC 40 de la Bolsa de París; y el IBEX 35, de la bolsa española.

En el continente asiático, tenemos el Nikkei 225, compuesto por las 225 empresas más importantes de la bolsa de valores de Tokio. Se encuentra, además, el SSE Composite Index, es visto como el más sólido de China, conformado por las compañías más relevantes de la Bolsa de Shanghái. El mismo papel que interpretan el Hang Seung Index en Hong Kong y el KOSPI en Corea del Sur.

En lo que respecta a la región latinoamericana, se tiene el IPC, que contiene a las 35 firmas más consolidadas de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Al menos un tercio de ellas son propiedad del magnate Carlos Slim.

Otro es el Bovespa, compuesto por las 50 empresas más importantes de la bolsa de Sao Paulo; el Merval de Argentina; el IPSA de Chile; el MSCI COLCAP de Colombia; el IBC de Caracas, conformado por 6 compañías de Venezuela.

De igual manera, existen otro tipo de índices bursátiles globales como el MSCI Latin America, que incluye las 137 empresas más importantes de Brasil, Chile, Colombia, México y Perú.

De igual forma, está el MSCI World, que incluye a 1600 compañías de 23 países desarrollados; el MSCI Emerging Markets, compuesto por más de 800 empresas de países en desarrollo; y el S&P Global 100, conformado por las 100 firmas multinacionales más poderosas de todo el planeta.

