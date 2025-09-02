Euro Stoxx 50 va a la baja durante apertura del mercado este 2 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día bajista para el EuroStoxx 50, que comienza la jornada en los mercados del martes 2 de septiembre con ligeras descensos del 0,21%, hasta los 5.355,87 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Si comparamos la cifra con días pasados, el selectivo invierte el resultado de la sesión previa, cuando finalizó con un incremento del 0,83%, demostrando que es incapaz de establecer una tendencia recientemente.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el EuroStoxx 50 registra una bajada 0,52%; pese a ello en términos interanuales acumula aún una subida del 13,04%. El EuroStoxx 50 se sitúa un 3,34% por debajo de su máximo en lo que va de año (5.540,69 puntos) y un 15,87% por encima de su valoración mínima del año en curso (4.622,14 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propio método de cálculo, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las compañías que aparecen en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe salir a la luz cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también requiere advertir sus modificaciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre abren con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede dar paso a inexactitudes.

Si un índice se potencia en 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede suponer que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron mayores.