Euro: cotización de apertura hoy 2 de septiembre en Nicaragua

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Por Infobae Noticias

El euro es una de las divisas de mayor circulación en el país. (Infobae)

Tras la apertura bursátil el euro se negocia al inicio a 42,68 córdobas nicaragüenses en promedio, de manera que implicó un cambio del 0,53% con respecto a los 42,46 córdobas de la sesión previa.

En la última semana, el euro marca un ascenso 0,22%, por ello en el último año aún acumula una subida del 8,07%.

Comparando este dato con el de fechas previas, gira las tornas respecto del de la jornada previa, cuando se anotó una disminución del 0,83%, mostrándose incapaz de consolidar una tendencia clara recientemente. La cifra de la volatilidad es inferior a la acumulada en el último año, presentándose como un valor con menos variaciones de lo esperado últimamente.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Nicaragua, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año el país centroamericano crezca en apenas 3.5% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, el Banco Central de Nicaragua prevé un crecimiento de su economía de hasta el 4.5%.

En el caso de la inflación, se espera que durante el próximo año esté por debajo de los cinco puntos porcentuales siguiendo la tendencia positiva en materia para el país nicaragüense.

Sobre el tipo de cambio, el Consejo Directivo del Banco Central decidió establecer, para el año 2025, un tipo de cambio oficial de 36.6243 córdobas por dólar.

