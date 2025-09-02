Noticias

Euro: cotización de apertura hoy 2 de septiembre en Honduras

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Por Infobae Noticias

El euro es una de las divisas con más demanda en Honduras.(Infobae)

El euro se paga al comienzo de sesión a 30,26 lempiras en promedio, de manera que implicó un cambio del 0,66% comparado con la cifra de la sesión previa de 30,06 lempiras.

En los últimos siete días, el euro acumula un ascenso 0,18% y desde hace un año todavía mantiene una subida del 14%.

Con respecto a fechas previas, da la vuelta al dato de la jornada previa donde experimentó un descenso del 1,05%, mostrando últimamente una ausencia de estabilidad en el resultado. La volatilidad de los últimos siete días es claramente inferior a la acumulada en el último año, mostrándose como un valor con menos variaciones de lo normal en las últimas fechas.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Honduras, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

Si bien, después de la pandemia de covid-19, el país centroamericano tuvo un importante aumento económico, desde el 2022 no ha podido superar los cuatro puntos porcentuales de crecimiento.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año Honduras crezca en apenas 3.4% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Por su parte el Banco Central de Honduras pronostica un incremento de hasta el 4.5%, sin embargo, el año pasado tuvo la misma previsión y quedó un punto porcentual debajo de lo estimado.

En cuanto a la inflación, el banco central hondureño prevé que se ubique alrededor de los cuatro puntos porcentuales. Pero pasa lo mismo que con el crecimiento económico: para el 2024 se pronóstico una inflación del 4% y resultó ser de más del 5%.

En otra perspectiva, según los Resultados de la Encuesta de Expectativas de Analistas Macroeconómicos (EEAM) dados a conocer por el mismo Banco Central de Honduras, se proyectan que la inflación se sitúe en 4.95% en diciembre de 2025.

