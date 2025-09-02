Noticias

El Nikkei 225 sube 0,39% tras la apertura de operaciones este 2 de septiembre

Inicio de sesión Nikkei 225: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Por Infobae Noticias

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura en positivo para el Nikkei 225, que comienza la sesión del martes 2 de septiembre con leves subidas del 0,39%, hasta los 42.352,11 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Respecto a días anteriores, el selectivo corta con la racha negativa de cotizaciones de mercado de las últimas dos sesiones.

En relación a la última semana, el Nikkei 225 registra una bajada 0,1%; por el contrario desde hace un año todavía mantiene un incremento del 11,59%. El Nikkei 225 se sitúa un 3,12% por debajo de su máximo en lo que va de año (43.714,31 puntos) y un 36,02% por encima de su cotización mínima del año en curso (31.136,58 puntos).

¿Qué es un índice bursátil y para qué sirve?

Un índice bursátil es un indicador que muestra cómo evoluciona el valor de un un conjunto de activos, para lo cual recolecta datos de distintas compañías o sectores de un fragmento del mercado.

Estos indicadores son empleados principalmente por las bolsas de valores de diversas naciones y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con requisitos concretos como podría ser contar con una capitalización bursátil similar o pertenecer a la misma industria, además, hay algunos índices que sólo toman en cuenta un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de la confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una entidad. Generalmente, si los inversionistas no tienen confianza, los costos de las acciones tienden a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores poder comparar entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a utilizarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. viera con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Hoy en día hay diversos índices y pueden juntarse en función de su localización, los sectores, el tamaño de las empresas o también el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías mayormente relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).

Temas Relacionados

JapónMercadosBolsa de Valores de JapónaccionesAperturaNoticias

Últimas Noticias

Clima en Virginia: aquí está el pronóstico del tiempo para este martes 2 de septiembre en Ashburn

Para evitar cualquier imprevisto es fundamental conocer el predicción del clima para las próximas horas en la ciudad

Clima en Virginia: aquí está

Hang Seng pierde terreno tras la apertura de operaciones

Inicio de sesión Hang Seng (Hong Kong): la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Hang Seng pierde terreno tras

Taiwan Weighted abrió operaciones en terrenos positivos este 2 de septiembre

Apertura de sesión Taiwan Weighted: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Taiwan Weighted abrió operaciones en

Apertura del KOSPI: mercado surcoreano gana terreno este 2 de septiembre

Apertura de sesión KOSPI: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Apertura del KOSPI: mercado surcoreano

Clima en Pensilvania: conoce el pronóstico del tiempo para este martes 2 de septiembre en Filadelfia

Consulta la probabilidad de precipitaciones, además de la temperatura máxima y mínima prevista, junto con la intensidad del viento para los próximos días en la ciudad

Clima en Pensilvania: conoce el