Dólar arranca con ganancias frente al peso en RD hoy 2 de septiembre

El dólar estadounidense arrancó la jornada con ganancias frente al peso dominicano después de que los mercados arrancaron el mes de septiembre con un tono de cautela, después de varias semanas de tensiones geopolíticas y movimientos corporativos relevantes.

El dólar estadounidense se negocia en la sesión de hoy a 62,78 pesos dominicanos en promedio, lo cual supuso un cambio del 0,96% si se compara con la cifra de la jornada anterior, cuando se situó en 62,19 pesos.

En la última semana, el dólar estadounidense registra un incremento 0,45% y desde hace un año acumula aún una subida del 5,82%.

En relación a fechas previas, gira las tornas respecto del de la sesión previa, cuando se anotó un descenso del 0,52%, sin lograr fijar una tendencia definida últimamente. La volatilidad referente a la última semana presenta un rendimiento sutilmente inferior a la volatilidad que reflejan los datos del último año, por lo que en esta última fase está tendiendo menos variaciones de lo esperado.

Pronósticos económicos para 2025

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para República Dominicana, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

El Banco Central de República Dominicana prevé que a lo largo del 2025 la moneda nacional apenas se deprecie para terminar el año cotizando en 62.3 pesos por dólar.

Además, se espera que el Producto Interno Bruto (PIB) crezca hasta en un 5% durante este año, impulsado por la demanda interna, la inversión y el turismo.

En cuanto a la inflación, el Banco Central dominicano no adelantó pronóstico, pero sí precisó que los factores que influirán en su comportamiento incluyen la política monetaria, el entorno internacional, la política fiscal y la evolución reciente de los precios.

Aún así, considerando que el año pasado la inflación se mantuvo en torno al 4%, se espera que siga en esa tendencia.

La moneda dominicana

El peso dominicano es la moneda oficial de República Dominicana es abreviada como DOP y su creación data de 1971 tras la ruptura del patrón oro. En un principio era llamado como “peso oro” o “peso oro dominicano”.

Para el año 2010 se hizo una modificación a la Constitución para definir que “La unidad monetaria nacional es el Peso Dominicano”; luego de ello, en el 2017 se comenzó a realizar una sustitución paulatina de los billetes y monedas con las viejas inscripciones de pesos dominicanos.

Los billetes que actualmente están en circulación son de 50, 100, 200, 500, 1 000 y 2 000 pesos oros. Los billetes de 5 y 10 pesos dejaron de circular y se sustituyeron por monedas de 5,10 y 25 pesos respectivamente. En tanto, los billetes de 500 y 2 000 pesos oro fueron emitidos con motivo del aniversario número 500 del descubrimiento de América y la llegada del nuevo milenio.

Cabe apuntar que todos los billetes llevan la frase: “Este billete tiene fuerza liberatoria para el pago de todas las obligaciones públicas o privadas”.