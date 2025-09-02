Dólar: cotización de apertura hoy 2 de septiembre en Costa Rica

El alto flujo de turismo extranjero hace del dólar una de las divisas más importantes en Costa Rica. (Jovani Pérez)

En la jornada de hoy el dólar estadounidense se paga en el día de hoy a 501,66 colones costarricenses en promedio, lo que supuso un cambio del 1,93% si se compara con el dato de la jornada previa, cuando acabó con 492,15 colones.

En la última semana, el dólar estadounidense marca un ascenso 2,06%, por ello en el último año mantiene aún un incremento del 0,41%.

Respecto a días previos, gira las tornas respecto del de la sesión previa, donde marcó una bajada del 2,05%, siendo incapaz de consolidar una tendencia definida recientemente. La volatilidad de los últimos siete días presenta un balance claramente superior a la volatilidad que muestran los datos del último año, por lo que presenta mayores variaciones que la tendencia general del valor.

Proyecciones económicas de 2025

Durante el 2024 el crecimiento de la economía subió en 0.1 por ciento con respecto a la estimación presentada a mediados de año y para el nuevo periodo de 2025 se ajustó las proyecciones de crecimiento económico a la baja. El Banco Central de Costa Rica explicó en un comunicado que la demanda interna será vital para el crecimiento económico del país.

El organismo estima que el crecimiento económico del país será mayor al del promedio de sus principales socios comerciales. “Las actividades financieras, agrícolas y la construcción presentaron una mayor expansión respecto al 2024”, detalló el banco en un comunicado de prensa.

BCRC destacó que el ingreso de la economía mantendrá su crecimiento en este periodo gracias a la estabilidad proyectada en los precios de las principales materias primas importadas y esto favorecerá el consumo de los hogares.

Respecto a las perspectivas internacionales el organismo estima que la inflación avanzará paulatinamente hacia el objetivo de los bancos centrales, esto permitirá que las tasas de interés continúen bajando para este 2025.

La historia detrás del colón costarricense

El colón costarricense, llamado así en honor a la figura de Cristóbal Colón, es la moneda de curso legal en Costa Rica que además está dividida en 100 partes iguales llamadas céntimos.

A partir de su independencia, en 1821, el país abandonó el uso de la moneda española y pasó a usar el real para luego optar por el peso, no fue hasta 1986 que se determinó el uso del colón como moneda legal.

Cabe apuntar que actualmente las monedas en circulación vigentes son las de 5, 10, 25, 50, 100 y 500 colones. Antes existían los 1 y 2 colones, pero éstos fueron retirados por el Banco Central de Costa Rica y ya no tienen valor en el mercado. En cuanto a los billetes, existen de 1 000, 2 000, 5 000, 10 000, 20 000 y 50 000.

En Costa Rica las monedas de 100 colones también son llamadas “una teja”, los billetes de 1000 son conocidos como “un rojo” y el de 5000 colones como “un tucán”, esto debido a las imágenes que antes se imprimían al dinero al reverso.