Cierre del índice Nikkei 225 este 2 de septiembre

La incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Por Infobae Noticias

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada sin cambios para el Nikkei 225, que cerró la sesión de mercado del martes 2 de septiembre con una variación del 0,24%, hasta los 42.288,11 puntos. El selectivo marcó la cifra máxima de 42.473,67 puntos y la cifra mínima de 42.084,78 puntos. El rango de cotización para el Nikkei 225 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,92%.

En relación a la última semana, el Nikkei 225 acumula una bajada 0,25%; sin embargo en términos interanuales acumula aún un incremento del 11,43%. El Nikkei 225 se sitúa un 3,26% por debajo de su máximo del presente año (43.714,31 puntos) y un 35,81% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (31.136,58 puntos).

¿Qué es un índice bursátil y para qué sirve?

Un índice bursátil es un indicador utilizado para mostrar la evolución del precio de un un conjunto de activos, para lo cual necesita contar con datos de diversas compañías o sectores de un fragmento del mercado.

Estos indicadores son usados principalmente por las bolsas de valores de los países y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con requisitos concretos como podría ser disponer de una capitalización bursátil similar o pertenecer a un mismo tipo de industria, asimismo, hay algunos índices que sólo consideran un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de la confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una compañía. Generalmente, si los inversionistas no tienen confianza, los precios de las acciones tendrían tendencia a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores tener comparaciones entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a usarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. analizara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Actualmente en nuestra economía existen diversos índices y pueden asociarse en función de su geografía, los sectores, el tamaño de las empresas o también el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías en gran medida relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).

