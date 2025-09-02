BEL-20-INDEX termina sus operaciones en rojo este 2 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada bajista para el BEL-20 INDEX, que cerró la jornada financiera del martes 2 de septiembre con notables descensos del 1,22%, hasta los 4.741,13 puntos. En su entorno bursátil marcó un volumen máximo de 4.798,11 puntos y un volumen mínimo de 4.722,01 puntos. El rango de cotización para el BEL-20 INDEX entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,59%.

En los últimos siete días, el BEL-20 INDEX marca una bajada 1,97%; por contra desde hace un año todavía mantiene un incremento del 13,38%. El BEL-20 INDEX se sitúa un 2,47% por debajo de su máximo en lo que va de año (4.861,20 puntos) y un 22,76% por encima de su cotización mínima del año en curso (3.862,22 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propio método de cálculo, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las firmas que cotizan en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe divulgarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también implica examinar sus cambios en el tiempo. Los índices actuales siempre comienzan con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede ser fuente de equívocos.

Si un índice se potencia en 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede ver que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más importantes.