Noticias

Apertura del índice de la India este 2 de septiembre

La incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Por Infobae Noticias

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de sesión continuista para el Nifty 50, que inaugura la jornada en los mercados del martes 2 de septiembre con una variación del 0,06%, hasta los 24.639,90 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En relación a fechas pasadas, el índice encadena dos sesiones sucesivas de números positivos.

En los últimos siete días, el Nifty 50 acumula una bajada 1,31%, por ello en términos interanuales aún mantiene un descenso del 1,65%. El Nifty 50 se sitúa un 3,89% por debajo de su máximo en lo que va de año (25.637,80 puntos) y un 11,58% por encima de su cotización mínima del año en curso (22.082,65 puntos).

¿Cuáles son los principales índices bursátiles?

Entre los principales índices bursátiles de Estados Unidos está el Dow Jones Industrial Average, mejor conocido como Dow Jones, que está integrado por 30 compañías. De igual manera, el S&P 500, que engloba a 500 de las mayores empresas de la Bolsa de Nueva York. Finalmente, no hay que olvidar el Nasdaq 100, que reúne a 100 de las mayores firmas no financieras.

Por otro lado, los índices más destacados de Europa son el Eurostoxx 50, que abarca las 50 empresas más importantes de la eurozona. Además, el DAX 30, principal índice alemán que contiene a las compañías más descollantes de la Bolsa de Fráncfort; la FTSE 100 de la Bolsa de Londres; el CAC 40 de la Bolsa de París; y el IBEX 35, de la bolsa española.

En el continente asiático, tenemos el Nikkei 225, compuesto por las 225 empresas más importantes de la bolsa de valores de Tokio. Asimismo, el SSE Composite Index, que figura como el más sólido de China, conformado por las compañías más destacadas de la Bolsa de Shanghái. De igual manera, cabe mencionar el Hang Seung Index en Hong Kong y el KOSPI en Corea del Sur.

En lo que respecta a la región latinoamericana, se tiene el IPC, que contiene a las 35 firmas más prestigiosas de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Al menos un tercio de ellas pertenecen al capital del magnate Carlos Slim.

Otro es el Bovespa, compuesto por las 50 empresas más importantes de la bolsa de Sao Paulo; el Merval de Argentina; el IPSA de Chile; el MSCI COLCAP de Colombia; el IBC de Caracas, conformado por 6 compañías de Venezuela.

También, existen otro tipo de índices bursátiles globales como el MSCI Latin America, que incluye las 137 empresas más importantes de Brasil, Chile, Colombia, México y Perú.

De igual forma, está el MSCI World, que incluye a 1600 compañías de 23 países desarrollados; el MSCI Emerging Markets, compuesto por más de 800 empresas de países en desarrollo; y el S&P Global 100, conformado por las 100 firmas multinacionales más poderosas de todo el planeta.

Temas Relacionados

IndiaMercadosBolsa de Valores de IndiaaccionesAperturaNoticias

Últimas Noticias

Apertura del índice BSE Sensex 30 este 2 de septiembre

Los distintos títulos que se negociaron en el piso de remates tuvieron un comportamiento mixto

Apertura del índice BSE Sensex

Chile: se registra temblor de magnitud 4.1 en la ciudad de Socaire

En Chile los sismos fuertes son una constante, incluso en el país ocurrió el mayor sismo del que se tenga registro

Chile: se registra temblor de

Clima en Virginia: aquí está el pronóstico del tiempo para este martes 2 de septiembre en Ashburn

Para evitar cualquier imprevisto es fundamental conocer el predicción del clima para las próximas horas en la ciudad

Clima en Virginia: aquí está

Hang Seng pierde terreno tras la apertura de operaciones

Inicio de sesión Hang Seng (Hong Kong): la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Hang Seng pierde terreno tras

Taiwan Weighted abrió operaciones en terrenos positivos este 2 de septiembre

Apertura de sesión Taiwan Weighted: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Taiwan Weighted abrió operaciones en