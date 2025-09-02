Apertura del índice BSE Sensex 30 este 2 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura de sesión sin cambios para el BSE Sensex 30, que comienza la sesión del martes 2 de septiembre con una variación del 0,1%, hasta los 80.442,33 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Si confrontamos la cifra con días anteriores, el índice bursátil acumula dos fechas consecutivas de números positivos.

En relación a la rentabilidad de la última semana, el BSE Sensex 30 marca un descenso 0,43%, por ello en términos interanuales aún acumula una bajada del 2,06%. El BSE Sensex 30 se sitúa un 4,3% por debajo de su máximo del presente año (84.058,90 puntos) y un 10,21% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (72.989,93 puntos).

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las empresas que aparecen en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe entregarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también implica analizar su evolución en el tiempo. Los nuevos índices siempre abren con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede confundir.

Si un índice suma 500 puntos en un día, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede suponer que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron considerables.