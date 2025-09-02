AEX experimenta una baja de 1,38% al cierre de la jornada de este 2 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada adversa para el AEX, que terminó la sesión bursátil del martes 2 de septiembre con grandes caídas del 1,38%, hasta los 883,89 puntos. En su entorno bursátil marcó un volumen máximo de 894,41 puntos y un mínimo de 883,89 puntos. El rango de cotización para el AEX entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,18%.

En relación a los últimos siete días, el AEX acumula un descenso 2,32%, por ello en términos interanuales aún mantiene una bajada del 0,89%. El AEX se sitúa un 6,82% por debajo de su máximo del presente año (948,54 puntos) y un 10,98% por encima de su cotización mínima del año en curso (796,45 puntos).

¿Cómo leer un índice?

Cada índice bursátil posee su propio método de cálculo, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las firmas que cotizan en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe salir a la luz cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también implica examinar sus variaciones en el tiempo. Los índices actuales siempre dan inicio con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede inducir a error.

Si un índice crece 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede ver que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron mayores.