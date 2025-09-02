Acciones de la eurozona pierden; así cerró la sesión el Euro Stoxx 50 este 2 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Mal día para el EuroStoxx 50, que acabó la jornada financiera del martes 2 de septiembre con notables bajadas del 1,36%, hasta los 5.293,90 puntos. En su entorno bursátil anotó un volumen máximo de 5.368,76 puntos y un volumen mínimo de 5.290,46 puntos. El rango de cotización para el EuroStoxx 50 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,46%.

Teniendo en cuenta la última semana, el EuroStoxx 50 registra una disminución 1,67%; pese a ello en el último año todavía mantiene un ascenso del 11,73%. El EuroStoxx 50 se sitúa un 4,45% por debajo de su máximo del presente año (5.540,69 puntos) y un 14,53% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (4.622,14 puntos).

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las empresas que aparecen en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe notificarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también implica prestar atención su evolución en el tiempo. Los nuevos índices siempre abren con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede inducir a error.

Si un índice aumenta 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede suponer que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más importantes.