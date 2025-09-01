Valor de cierre del euro en Honduras este 1 de septiembre de EUR a HNL

El euro es una de las divisas con más demanda en Honduras.(Infobae)

El euro cotizó al cierre a 30,45 lempiras en promedio, de manera que supuso un cambio del 0,2% frente al dato de la jornada previa, cuando acabó con 30,38 lempiras.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el euro marca un incremento 0,94%, de modo que en el último año todavía mantiene una subida del 13,18%.

En relación a jornadas anteriores, sumó dos sesiones consecutivas en verde. En referencia a la volatilidad de la última semana, fue de 9,66%, que es una cifra notoriamente inferior al dato de volatilidad anual (16,13%), lo que indica que está teniendo un comportamiento más estable de lo previsible en fechas recientes.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Honduras, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

Si bien, después de la pandemia de covid-19, el país centroamericano tuvo un importante aumento económico, desde el 2022 no ha podido superar los cuatro puntos porcentuales de crecimiento.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año Honduras crezca en apenas 3.4% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Por su parte el Banco Central de Honduras pronostica un incremento de hasta el 4.5%, sin embargo, el año pasado tuvo la misma previsión y quedó un punto porcentual debajo de lo estimado.

En cuanto a la inflación, el banco central hondureño prevé que se ubique alrededor de los cuatro puntos porcentuales. Pero pasa lo mismo que con el crecimiento económico: para el 2024 se pronóstico una inflación del 4% y resultó ser de más del 5%.

En otra perspectiva, según los Resultados de la Encuesta de Expectativas de Analistas Macroeconómicos (EEAM) dados a conocer por el mismo Banco Central de Honduras, se proyectan que la inflación se sitúe en 4.95% en diciembre de 2025.