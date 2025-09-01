Noticias

Peso dominicano se deprecia y el dólar sube al cierre de mercados del 1 de septiembre

La divisa estadounidense recuperó terreno ante la moneda dominicana al cierre de mercados de este lunes

Por Rodrigo Gutiérrez González

Precio del dólar en República
Precio del dólar en República Dominicana (EFE/Sebastiao Moreira)

Mal cierre de jornada para el peso en República Dominicana que no logró mantener la tendencia positiva con la que comenzó el día y terminó la sesión de este 1 de septiembre cotizando a la baja frente al dólar.

El dólar estadounidense cotizó al cierre a 62,81 pesos dominicanos en promedio, de manera que supuso un cambio del 0,42% comparado con los 62,55 pesos de la jornada previa.

La caída del peso chileno se da pese a que es feriado en Estados Unidos por el día del trabajo.

Esta información dará una mejor expectativa del próximo movimiento de la Reserva Federal (FED, por sus siglas en inglés), de la que se espera un recorte en la tasa de referencia.

En los últimos siete días, el dólar estadounidense marca un ascenso 0,5%, por ello en el último año aún acumula un incremento del 4,75%.

Si comparamos la cifra con fechas anteriores, encadenó dos jornadas sucesivas en dígitos positivos. En referencia a la volatilidad de la última semana, fue visiblemente superior a la acumulada en el último año, por lo que está pasando por una fase de inestabilidad.

Banco Central de la República
Banco Central de la República Dominicana (EFE/Orlando Barría)

Pronósticos económicos para 2025

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para República Dominicana, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

El Banco Central de República Dominicana prevé que a lo largo del 2025 la moneda nacional apenas se deprecie para terminar el año cotizando en 62.3 pesos por dólar.

Además, se espera que el Producto Interno Bruto (PIB) crezca hasta en un 5% durante este año, impulsado por la demanda interna, la inversión y el turismo.

En cuanto a la inflación, el Banco Central dominicano no adelantó pronóstico, pero sí precisó que los factores que influirán en su comportamiento incluyen la política monetaria, el entorno internacional, la política fiscal y la evolución reciente de los precios.

Aún así, considerando que el año pasado la inflación se mantuvo en torno al 4%, se espera que siga en esa tendencia.

La moneda dominicana

El peso dominicano es la moneda oficial de República Dominicana es abreviada como DOP y su creación data de 1971 tras la ruptura del patrón oro. En un principio era llamado como “peso oro” o “peso oro dominicano”.

Para el año 2010 se hizo una modificación a la Constitución para definir que “La unidad monetaria nacional es el Peso Dominicano”; luego de ello, en el 2017 se comenzó a realizar una sustitución paulatina de los billetes y monedas con las viejas inscripciones de pesos dominicanos.

Los billetes que actualmente están en circulación son de 50, 100, 200, 500, 1 000 y 2 000 pesos oros. Los billetes de 5 y 10 pesos dejaron de circular y se sustituyeron por monedas de 5,10 y 25 pesos respectivamente. En tanto, los billetes de 500 y 2 000 pesos oro fueron emitidos con motivo del aniversario número 500 del descubrimiento de América y la llegada del nuevo milenio.

Cabe apuntar que todos los billetes llevan la frase: “Este billete tiene fuerza liberatoria para el pago de todas las obligaciones públicas o privadas”.

