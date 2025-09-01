Valor de cierre del dólar en Nicaragua este 1 de septiembre de USD a NIO

El dólar es una de las divisas de mayor circulación en Nicaragua. (Infobae)

El dólar estadounidense se negoció al cierre a 36,62 córdobas nicaragüenses en promedio, lo cual supuso un cambio del 0% con respecto al valor de la jornada anterior, cuando acabó con 36,62 córdobas.

En los últimos siete días, el dólar estadounidense anota una subida 0,2%, de manera que en términos interanuales aún acumula una subida del 0,31%.

Si comparamos el dato con fechas pasadas, sumó dos sesiones sucesivas sin una tendencia definida. En la última semana la volatilidad presentó un comportamiento inferior a la volatilidad que mostraron las cifras del último año, por lo que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad en las últimas fechas.

Pronósticos económicos para 2025

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Nicaragua, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año el país centroamericano crezca en apenas 3.5% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, el Banco Central de Nicaragua prevé un crecimiento de su economía de hasta el 4.5%.

En el caso de la inflación, se espera que durante el próximo año esté por debajo de los cinco puntos porcentuales siguiendo la tendencia positiva en materia para el país nicaragüense.

Sobre el tipo de cambio, el Consejo Directivo del Banco Central decidió establecer, para el año 2025, un tipo de cambio oficial de 36.6243 córdobas por dólar.