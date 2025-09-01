Valor de apertura del dólar en Nicaragua este 1 de septiembre de USD a NIO

El dólar es una de las divisas de mayor circulación en Nicaragua. (Infobae)

Tras la apertura bursátil el dólar estadounidense se paga en la sesión de hoy a 36,62 córdobas nicaragüenses en promedio, lo que implicó un cambio del 0% si se compara con el valor de la jornada anterior, cuando cerró con 36,62 córdobas.

Si consideramos los datos de la última semana, el dólar estadounidense registra un incremento 0,2%, de manera que en términos interanuales todavía mantiene un ascenso del 0,31%.

En relación a los cambios de este día respecto de días previos, encadena dos sesiones consecutivas sin una tendencia marcada. La volatilidad referente a la última semana es inferior a los números conseguidos para el último año (8,11%), de modo que su cotización está presentando menos variaciones de lo habitual en los últimos días.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Nicaragua, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año el país centroamericano crezca en apenas 3.5% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, el Banco Central de Nicaragua prevé un crecimiento de su economía de hasta el 4.5%.

En el caso de la inflación, se espera que durante el próximo año esté por debajo de los cinco puntos porcentuales siguiendo la tendencia positiva en materia para el país nicaragüense.

Sobre el tipo de cambio, el Consejo Directivo del Banco Central decidió establecer, para el año 2025, un tipo de cambio oficial de 36.6243 córdobas por dólar.