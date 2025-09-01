Taiwan Weighted cerró en terrenos negativos este 1 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día adverso para el Taiwan Weighted, que acabó la jornada financiera del lunes 1 de septiembre con leves descensos del 0,67%, hasta los 24.071,73 puntos. El selectivo marcó la cifra máxima de 24.312,83 puntos y un volumen mínimo de 23.885,41 puntos. El rango de cotización para el Taiwan Weighted entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,76%.

En la última semana, el Taiwan Weighted acumula una disminución 0,85%; sin embargo en términos interanuales aún conserva un ascenso del 7,42%. El Taiwan Weighted se sitúa un 1,83% por debajo de su máximo en lo que va de año (24.519,90 puntos) y un 38,41% por encima de su cotización mínima del año en curso (17.391,76 puntos).

¿Qué es un índice bursátil y para qué sirve?

Un índice bursátil es un indicador que muestra cómo evoluciona el precio de un determinado conjunto de activos, para lo cual necesita contar con datos de diferentes compañías o sectores de un fragmento del mercado.

Estos indicadores son empleados principalmente por las bolsas de valores de distintos países del mundo y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con requisitos concretos como por ejemplo disponer de una capitalización bursátil similar o pertenecer a al mismo tipo de industria, asimismo, hay algunos índices que sólo consideran un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una empresa. Generalmente, si los inversionistas no tienen confianza, los precios de las acciones tendrían tendencia a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores hacer una comparación entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a utilizarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. investigara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Actualmente en nuestra economía existen diversos índices y pueden juntarse en función de su localización, los sectores, el tamaño de las empresas o incluso el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías en gran medida relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).