Ranking Apple: las 10 canciones más escuchadas en Argentina

Estos son los 10 títulos que todos los usuarios están buscando en Apple. (Infobae)

Empresas de la industria musical y artistas han encontrado en las plataformas de streaming una alternativa para que las canciones lleguen a más personas y más países, un buen ejemplo de ello ha sido Apple, que ha sacado ventaja y ya se posiciona como una de las vías favoritas a usar por el público argentino.

Sin embargo, ante un amplio catálogo musical que caracteriza al nuevo milenio es fácil perderse las novedades o las canciones más escuchadas del momento, por lo que Apple ofrece su listado de los temas que actualmente están conquistado a sus usuarios.

Las canciones favoritas del momento

1. Dynamite

BTS

Lo más nuevo de BTS, Dynamite, entra directamente al primer lugar de la lista de favoritos. ¿Llegará al preciado número uno en las preferencias?

2. Tears

Sabrina Carpenter

El sencillo más reciente de Sabrina Carpenter ya se vislumbra como un nuevo clásico. Tears entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

3. Don’t Say You Love Me

Jin

Con una diferencia favorable de 5, la nueva rola de Jin se sitúa hoy en el puesto 3 en las lista de temas preferidos por los oyentes.

4. Manchild

Sabrina Carpenter

Manchild, interpretado por Sabrina Carpenter, ocupa el cuarto lugar de la lista.

5. Moscow Mule

Bad Bunny

Moscow Mule de Bad Bunny pierde fuerza. Hoy cosecha apoyos insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en el quinto lugar, lo que apunta a que va de salida.

6. Tu jardín con enanitos

Roze Oficial, Max Carra, Valen y RAMKY EN LOS CONTROLES

Tu jardín con enanitos se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Roze Oficial, Max Carra, Valen y RAMKY EN LOS CONTROLES está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

7. My Man on Willpower

Sabrina Carpenter

My Man on Willpower de Sabrina Carpenter se mantiene en séptimo lugar.

8. Tu Misterioso Alguien

Miranda!

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Miranda!. Quizás por esto es que Tu Misterioso Alguien debuta en el ranking directamente en el octavo lugar.

9. Sugar Talking

Sabrina Carpenter

Sugar Talking de Sabrina Carpenter se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Por ello, continúa en la novena posición.

10. When Did You Get Hot?

Sabrina Carpenter

When Did You Get Hot?de Sabrina Carpenter está sonando ahora mismo en esta plataforma, tras ascender en el ranking hasta la posición 10. Ayer se encontraba en el sitio número 11, pero los fans decidieron que continuara su escalada.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

¿Apple music permite sentir ‘la textura’ de las canciones?

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming.(REUTERS/Stephen Lam)

Apple dio un paso más hacia la accesibilidad con el lanzamiento de Música háptica, una innovadora función que permite "sentir" las canciones a través de vibraciones sincronizadas con el ritmo y la intensidad del sonido.

Esta herramienta, disponible en Apple Music, Apple Music Classical y Shazam, está especialmente pensada para personas con problemas de audición, aunque ofrece la experiencia sensorial completamente nueva para cualquier usuario. Dicha opción utiliza el sistema de vibración del iPhone y requiere conexión a Internet para procesar las canciones en tiempo real.

Gracias a esta tecnología, el sistema operativo iOS es capaz de analizar las canciones que se estén reproduciendo y emitir una serie de texturas y pulsos hápticos que siguen la estructura musical.

Apple ya ha comenzado a aprovechar esta funcionalidad en su plataforma principal, incorporando listas de reproducción específicas como Éxitos hápticos, Bajos hápticos y Vibraciones hápticas, donde el impacto rítmico se traduce directamente en una experiencia táctil.

Activar esta función es sencillo: basta con dirigirse a Ajustes > Accesibilidad > Vibración con la música en el iPhone y habilitar la opción. Desde allí, el usuario podrá también consultar qué otras aplicaciones instaladas son compatibles con esta tecnología.

Se espera que su disponibilidad se extienda a apps de terceros como una propuesta en favor de la inclusión y con el objetivo de redefinir la manera en que las personas pueden conectar con la música.