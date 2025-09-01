Noticias

Nifty 50 este 1 de septiembre: mercado de la India ganó terreno tras el cierre de la jornada

Cierre de sesión Nifty 50: la jornada finaliza con variaciones en comparación con días previos

Por Infobae Noticias

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión en alza para el Nifty 50, que terminó la sesión del lunes 1 de septiembre con subidas del 0,81%, hasta los 24.625,05 puntos. El selectivo llegó a un volumen máximo de 24.635,60 puntos y la cifra mínima de 24.432,70 puntos. El rango de cotización para el Nifty 50 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,82%.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el Nifty 50 acumula un descenso 0,99% y en el último año aún acumula una disminución del 1,57%. El Nifty 50 se sitúa un 3,95% por debajo de su máximo del presente año (25.637,80 puntos) y un 11,51% por encima de su valoración mínima del año en curso (22.082,65 puntos).

¿Cómo leer un índice?

Cada índice bursátil posee su propio método de cálculo, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las compañías que figuran en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe hacerse público cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también implica examinar sus alteraciones en el tiempo. Los índices actuales siempre abren con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede dar paso a inexactitudes.

Si un índice ve un incremento de 500 puntos en un día, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede ver que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más importantes.

