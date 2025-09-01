Honduras: cotización de apertura del dólar hoy 1 de septiembre de USD a HNL

USD/HNL se usa para distinguir la cotización dólar sobre lempira hondureño. (Infobae)

Tras la apertura el dólar estadounidense se cotiza en el comienzo del día de hoy a 25,98 lempiras en promedio, de modo que supuso un cambio del 0% frente a los 25,98 lempiras de la jornada previa.

En la última semana, el dólar estadounidense anota un ascenso 0,1%, de manera que desde hace un año aún mantiene una subida del 4,61%.

Analizando este dato con el de días pasados, invierte el resultado de la jornada anterior, en el que cerró con del 0,84%, siendo incapaz de asentar una clara tendencia últimamente. La cifra de la volatilidad es de 14,4%, que es una cifra sutilmente inferior al dato de volatilidad anual (14,5%), por lo tanto podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad en los últimos días.

Pronósticos económicos para 2025

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Honduras, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

Si bien, después de la pandemia de covid-19, el país centroamericano tuvo un importante aumento económico, desde el 2022 no ha podido superar los cuatro puntos porcentuales de crecimiento.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año Honduras crezca en apenas 3.4% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Por su parte el Banco Central de Honduras pronostica un incremento de hasta el 4.5%, sin embargo, el año pasado tuvo la misma previsión y quedó un punto porcentual debajo de lo estimado.

En cuanto a la inflación, el banco central hondureño prevé que se ubique alrededor de los cuatro puntos porcentuales. Pero pasa lo mismo que con el crecimiento económico: para el 2024 se pronóstico una inflación del 4% y resultó ser de más del 5%.

En otra perspectiva, según los Resultados de la Encuesta de Expectativas de Analistas Macroeconómicos (EEAM) dados a conocer por el mismo Banco Central de Honduras, se proyectan que la inflación se sitúe en 4.95% en diciembre de 2025.