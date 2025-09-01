Euro Stoxx 50 se mueve en terreno positivo en arranque de operaciones este 1 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura de subida para el EuroStoxx 50, que inaugura la sesión bursátil del lunes 1 de septiembre con leves subidas del 0,26%, hasta los 5.365,54 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Analizando este dato con el de días previos, el índice bursátil gira las tornas respecto del de la jornada previa, en el que se anotó una bajada del 0,07%, demostrándose incapaz de consolidar una tendencia recientemente.

Teniendo en cuenta la última semana, el EuroStoxx 50 anota un descenso 1,44%; pese a ello en términos interanuales todavía mantiene una subida del 11,43%. El EuroStoxx 50 se sitúa un 3,16% por debajo de su máximo del presente año (5.540,69 puntos) y un 16,08% por encima de su valoración mínima del año en curso (4.622,14 puntos).

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las empresas que figuran en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe entregarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también implica tener cuidado de sus variaciones en el tiempo. Los índices actuales siempre aparecen con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede dar paso a inexactitudes.

Si un índice se potencia en 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede ver que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron considerables.