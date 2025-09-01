Noticias

Euro: cotización de cierre hoy 1 de septiembre en Nicaragua

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Por Infobae Noticias

El euro es una de las divisas de mayor circulación en el país. (Infobae)

El euro se negoció al cierre a 42,90 córdobas nicaragüenses en promedio, de modo que implicó un cambio del 0,18% si se compara con los 42,83 córdobas de la sesión previa.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el euro registra una subida 0,84%, por lo que en términos interanuales todavía mantiene un ascenso del 8,63%.

En relación a fechas previas, encadenó dos jornadas seguidas en positivo. La volatilidad referente a la última semana fue de 5,28%, que es una cifra manifiestamente inferior al dato de volatilidad anual (10,6%), así que en esta última fase está tendiendo menos variaciones de lo previsible.

Pronósticos económicos para 2025

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Nicaragua, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año el país centroamericano crezca en apenas 3.5% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, el Banco Central de Nicaragua prevé un crecimiento de su economía de hasta el 4.5%.

En el caso de la inflación, se espera que durante el próximo año esté por debajo de los cinco puntos porcentuales siguiendo la tendencia positiva en materia para el país nicaragüense.

Sobre el tipo de cambio, el Consejo Directivo del Banco Central decidió establecer, para el año 2025, un tipo de cambio oficial de 36.6243 córdobas por dólar.

