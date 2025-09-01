Euro: cotización de apertura hoy 1 de septiembre en Nicaragua

El euro es una de las divisas de mayor circulación en el país. (Infobae)

Tras la apertura bursátil el euro se negocia en la sesión de hoy a 42,89 córdobas nicaragüenses en promedio, lo cual supuso un cambio del 0,15% con respecto a los 42,83 córdobas de la jornada previa.

En los últimos siete días, el euro anota un incremento 0,81%, por lo que en términos interanuales aún acumula una subida del 8,61%.

Con respecto a días pasados, acumula dos sesiones seguidas en ascenso. La volatilidad de los últimos siete días es de 5,28%, que es una cifra notoriamente inferior al dato de volatilidad anual (10,6%), presentándose como un valor con menos cambios de lo previsible en las últimas fechas.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Nicaragua, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año el país centroamericano crezca en apenas 3.5% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, el Banco Central de Nicaragua prevé un crecimiento de su economía de hasta el 4.5%.

En el caso de la inflación, se espera que durante el próximo año esté por debajo de los cinco puntos porcentuales siguiendo la tendencia positiva en materia para el país nicaragüense.

Sobre el tipo de cambio, el Consejo Directivo del Banco Central decidió establecer, para el año 2025, un tipo de cambio oficial de 36.6243 córdobas por dólar.