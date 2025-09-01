Cierre del BIST 100 este 1 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada sin cambios para el BIST 100, que cerró la jornada en los mercados del lunes 1 de septiembre con una variación del 0,14%, hasta los 11.271,73 puntos. El indicador marcó la cifra máxima de 11.333,99 puntos y la cifra mínima de 11.244,41 puntos. El rango de cotización para el BIST 100 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,79%.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el BIST 100 acumula una disminución 1,8%; sin embargo en términos interanuales aún acumula un incremento del 15,52%. El BIST 100 se sitúa un 2,24% por debajo de su máximo en lo que va de año (11.529,81 puntos) y un 25,12% por encima de su cotización mínima del año en curso (9.008,87 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las firmas que figuran en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe publicarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también requiere examinar sus cambios en el tiempo. Los índices actuales siempre aparecen con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede parecer engañoso.

Si un índice se potencia en 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede concluir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más grandes.