Noticias

Bolivia: cotización de apertura del dólar hoy 1 de septiembre de USD a BOB

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Por Infobae Noticias

Guardar
El Banco Central anunció que
El Banco Central anunció que preservará el tipo de cambio del boliviano frente al dólar estadounidense. (Infobae)

Tras la apertura de mercados el dólar estadounidense se cotiza al inicio de operaciones a 6,86 bolivianos en promedio, lo que implicó un cambio del 0% frente a los 6,86 bolivianos de la sesión previa.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el dólar estadounidense acumula un incremento 1,63%, por ello en el último año aún mantiene un ascenso del 2,02%.

Comparando este dato con el de fechas previas, pone freno a dos sesiones seguidas con tendencia. En la última semana la volatilidad presenta un balance superior a la volatilidad que muestran las cifras del último año, lo que indica que presenta mayores variaciones que la tendencia general del valor.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Aunque el Banco Central de Bolivia cuenta con un precio oficial del dólar, lo cierto es que en las calles esta cotización es diferente. Actualmente el tipo de cambio oficial está en 6,96 a la venta y 6,86 a la compra.

Desde de 2023, Bolivia sufre la falta de dólares, lo que ha dado surgimiento a un mercado paralelo de divisas en el que la moneda norteamericana se cotiza al doble del tipo de cambio oficial.

En los últimos años, el país sudamericano ha vivido una cierta inestabilidad económica provocada por la inestabilidad política que ha dejado la serie de acusaciones entre el presidente Luis Arce y el exmandatario Evo Morales.

Esto se ha evidenciado en la inflación. Bolivia cerró el año con un incremento inflacionario del 9,97% por ciento, la más alta en los últimos 16 años y casi tres veces más que lo pronosticado a inicio de año.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) señaló a la sequía que afectó a productor agrícolas y a los bloqueos realizados por seguidores de Evo Morales como causantes de la alta inflación.

Para 2025, el gobierno de Bolivia pronostica una inflación anual de 7,5%.

Por otra parte, desde 2021, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia ha ido a la baja y se prevé que no será diferente para este 2025.

De acuerdo con el Banco Mundial, para este año el pronóstico de crecimiento del PIB es de apenas 1,5%. Sin embargo, el gobierno boliviano prevé un alza de la economía del 3,51%.

Temas Relacionados

BoliviaDólarTipo de cambioNoticias

Últimas Noticias

Efemérides del 1 de septiembre, qué recordamos un día como hoy

El calendario señala las fechas más importantes en la historia de la humanidad, enseguida las de este lunes

Efemérides del 1 de septiembre,

Valor de apertura del euro en Bolivia este 1 de septiembre de EUR a BOB

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Valor de apertura del euro

Dólar: cotización de apertura hoy 1 de septiembre en Chile

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Dólar: cotización de apertura hoy

Valor de apertura del euro en Chile este 1 de septiembre de EUR a CLP

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Valor de apertura del euro

República Dominicana: cotización de apertura del euro hoy 1 de septiembre de EUR a DOP

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

República Dominicana: cotización de apertura