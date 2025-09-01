BIST 100 comienza operaciones con tendencia a la baja este 29 de agosto

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día adverso para el BIST 100, que empieza la jornada del viernes 29 de agosto con ligeras bajadas del 0,71%, hasta los 11.288,05 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En relación a los cambios de este día con respecto a días previos, el selectivo da la vuelta al resultado de la jornada anterior en el que experimentó una subida del 1,48%, mostrando que no es capaz de establecer una tendencia definida en las últimas fechas.

En los últimos siete días, el BIST 100 registra una disminución 0,74% aunque, por el contrario, desde hace un año aún mantiene un ascenso del 15,79%. El BIST 100 se sitúa un 2,1% por debajo de su máximo del presente año (11.529,81 puntos) y un 25,3% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (9.008,87 puntos).

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propio método de cálculo, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las compañías que se encuentran en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe salir a la luz cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también requiere tener en cuenta su evolución en el tiempo. Los índices actuales siempre aparecen con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede conducir a fallos.

Si un índice aumenta 500 puntos en un día, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede ver que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron mayores.