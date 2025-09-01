Noticias

Apertura del RTSI: a la baja este 29 de agosto

Apertura de sesión RTSI (Russia): la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Por Infobae Noticias

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día en negativo para el RTSI (Russia), que inaugura la sesión bursátil del viernes 29 de agosto con ligeras bajadas del 0,51%, hasta los 1.137 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Comparando este dato con el de días anteriores, el índice pone fin a tres jornadas de racha positiva.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el RTSI (Russia) registra un incremento 0,61%, por ello en el último año acumula aún un ascenso del 26,56%. El RTSI (Russia) se sitúa un 9,7% por debajo de su máximo en lo que va de año (1.259,09 puntos) y un 33,13% por encima de su cotización mínima del año en curso (854,03 puntos).

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las empresas que figuran en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe salir a la luz cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también requiere prestar atención sus alteraciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre abren con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede dar paso a inexactitudes.

Si un índice ve un incremento de 500 puntos en un día, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede concluir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron considerables.

