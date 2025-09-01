Noticias

Apertura del mercado de Taiwán este 1 de septiembre

Estos son los datos más importantes a los que prestar atención sobre la evolución de este indicador

Por Infobae Noticias

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de sesión sin cambios para el Taiwan Weighted, que comienza la jornada financiera del lunes 1 de septiembre con una variación del 0,07%, hasta los 24.251,25 puntos, tras la apertura. Si confrontamos el valor con días previos, el índice bursátil corta con la racha de cotizaciones de mercado de las últimas dos sesiones.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el Taiwan Weighted registra una disminución 0,11%; pese a ello en el último año aún mantiene un incremento del 8,22%. El Taiwan Weighted se sitúa un 1,1% por debajo de su máximo en lo que va de año (24.519,90 puntos) y un 39,44% por encima de su cotización mínima del año en curso (17.391,76 puntos).

¿Cómo leer un índice?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las empresas que se encuentran en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe entregarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también requiere advertir su evolución en el tiempo. Los índices actuales siempre comienzan con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede parecer engañoso.

Si un índice crece 500 puntos en un día, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede concluir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más importantes.

