Apertura del Hang Seng: gana terreno este 1 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura de subida para el Hang Seng (Hong Kong), que empieza la sesión de mercado del lunes 1 de septiembre con ascensos del 1,69%, hasta los 25.501,05 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En relación a días pasados, el indicador suma dos sesiones consecutivas de ganancias.

Teniendo en cuenta la última semana, el Hang Seng (Hong Kong) anota un descenso 1,27%; aunque en términos interanuales todavía mantiene un ascenso del 46,63%. El Hang Seng (Hong Kong) se sitúa un 1,27% por debajo de su máximo del presente año (25.829,91 puntos) y un 35,11% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (18.874,14 puntos).

Índices bursátiles… ¿Para qué?

Un índice bursátil es un indicador que mide la evolución del precio de un determinado conjunto de activos, por lo que recopila datos de distintas empresas o sectores de un fragmento del mercado.

Estos indicadores son usados principalmente por las bolsas de valores de cada país y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con características determinadas como podría ser disponer de una capitalización bursátil similar o pertenecer a un mismo tipo de industria, asimismo, hay algunos índices que sólo consideran un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una compañía. Si los inversionistas no tienen confianza, los costos de las acciones tienden a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores poder comparar entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a usarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. observara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Hoy en día existen diversos índices y pueden aglomerarse en función de su localización, los sectores, el tamaño de las compañías o incluso el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías en gran medida relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).