Acciones de Bruselas pierden; así arrancó operaciones el BEL-20 INDEX este 29 de agosto

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada bajista para el BEL-20 INDEX, que comienza la sesión del viernes 29 de agosto con caídas del 0,53%, hasta los 4.798,55 puntos, tras la apertura. En relación a días pasados, el índice bursátil encadena dos sesiones consecutivas en negativo.

Teniendo en cuenta la última semana, el BEL-20 INDEX acumula una disminución 1,02%; por el contrario en el último año aún acumula un incremento del 15,69%. El BEL-20 INDEX se sitúa un 1,29% por debajo de su máximo del presente año (4.861,20 puntos) y un 24,24% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (3.862,22 puntos).

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las compañías que se encuentran en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe hacerse público cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también requiere tener cuidado de sus alteraciones en el tiempo. Los índices actuales siempre aparecen con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede ser fuente de equívocos.

Si un índice se potencia en 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede deducir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más destacables.