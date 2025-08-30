Clima en Flores: temperatura y probabilidad de lluvia para este 30 de agosto

La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)

Antes de salir a tu destino, lee el estado del tiempo en Flores para las próximas horas en este sábado.

Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá en las próximas horas puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.

Para este sábado, se estima que en Flores habrá un 96% de posibilidad de lluvia, así como una temperatura máxima de 35 centígrados y una mínima de 24°. La nubosidad será del 95% y por la noche habrá una probabilidad del 56% de lluvias.

El clima en Flores es principalmente tropical, sin embargo, hay una zona que registra el subtipo de sábana o húmedo seco, que se caracteriza por tener dos estaciones bien marcadas, una húmeda y otra seca.

En este subtipo de clima tropical, durante la mayor parte del año, el estado del tiempo es caluroso. Si bien la temporada seca es predominante, la corta temporada húmeda es con lluvias torrenciales.

Este tipo de clima, el tropical húmedo seco o sabana, se siente principalmente en el sur de la ciudad.

En tanto, el resto del municipio de Flores se ve alterado por la existencia de selva, lo que genera que las lluvias sean más abundantes en la mayor parte del año.

Al encontrarse en el Trópico de Cáncer, en el país guatemalteco el clima es principalmente tropical.

Sin embargo, el estado del tiempo varía dependiendo de la región del país, si está en la zona de las llanuras y costas o de las montañas.

En las costas y las llanuras, que abarca la mayor parte de Guatemala, el clima principalmente es tropical, mientras que en las zonas montañosas el tiempo que predomina es seco y fresco.

La temporada de lluvia en Guatemala inicia en mayo y se sigue hasta octubre, mientras que la estación seca va desde diciembre y hasta abril.