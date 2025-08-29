El mapa que me lleva a ti, la historia de romance que enamora a los usuarios de Prime Video en España

'El mapa que me lleva a ti' se estrenará en Prime Video el próximo 20 de agosto. (Prime Video México)

La historia sigue a Heather Mulgrew (Madelyn Cline), una joven recién graduada que emprende un viaje por Europa con sus mejores amigas, Connie (Sofia Wylie) y Amy (Madison Thompson), antes de comenzar su vida adulta planificada en Nueva York.

Heather, conocida por su carácter organizado, se encuentra con Jack (K.J. Apa), un misterioso viajero neozelandés que sigue el diario de su bisabuelo por Europa. Su encuentro casual en un tren desata una conexión inmediata que se transforma en un romance apasionado.

Juntos, recorren paisajes europeos impresionantes, desde Porto en Portugal hasta Pamplona y Santa Pau en España, mientras enfrentan secretos, decisiones vitales y una revelación devastadora: Jack padece leucemia terminal.

Ranking de películas más reproducidas en Prime Video en España

1. El mapa que me lleva a ti (The Map That Leads to You)

La película ha sido bien recibida por su estética visual, con paisajes europeos que funcionan como una "postal" para los espectadores. (Captura de pantalla Prime Video)

Heather es una joven que emprende una aventura por Europa con sus mejores amigos antes de instalarse en su vida perfectamente planificada. Cuando se cruza en su camino Jack, un desconocido magnético y misterioso, su chispa instantánea enciende un viaje emocional que ninguno de los dos esperaba. A medida que su conexión se profundiza, los secretos, las decisiones vitales y las verdades ocultas pondrán a prueba su vínculo y cambiarán su vida de una forma que nunca imaginó.

2. Votemos

En un edificio del centro de Madrid, una comunidad de vecinos se reúne para votar el cambio de ascensor. Sin embargo, la noticia inesperada de que un nuevo inquilino con problemas de salud mental va a alquilar el piso de uno de los propietarios, cae como una bomba en la reunión. Crédito: Prime vidio

En un edificio del centro de Madrid, una comunidad de vecinos se reúne para votar el cambio de ascensor. Sin embargo, la noticia inesperada de que un nuevo inquilino con problemas de salud mental va a alquilar el piso de uno de los propietarios, cae como una bomba en la reunión, que toma un inesperado rumbo.

3. El último encargo (The Pickup)

En EL ÚLTIMO ENCARGO, un retiro de efectivo de rutina da un giro salvaje cuando dos conductores de un camión blindado poco compatibles, RUSSELL (Eddie Murphy) y TRAVIS (Pete Davidson), son emboscados por criminales despiadados liderados por una maestra astuta, ZOE (Keke Palmer), con planes que van mucho más allá del retiro de efectivo. A medida que se desarrolla el caos a su alrededor, el dúo poco probable debe navegar por el peligro de alto riesgo, personalidades en conflicto y un día muy malo que sigue empeorando. (Crédito: Prime Video)

Una rutinaria recogida de dinero da un giro salvaje cuando dos incompatibles conductores de camión, Russell y Travis, son asaltados por despiadados criminales a las órdenes de la hábil mente maestra Zoe, cuyos planes van mucho más allá del cargamento de dinero en efectivo. Mientras el caos se desata a su alrededor, este improbable dúo tiene que enfrentarse en situaciones de alto riesgo, con personalidades que chocan continuamente y un muy mal día que no deja de empeorar.

4. Ángeles del desierto (Dirty Angels)

Un grupo de mujeres soldado se disfrazan de médicas para intentar rescatar a unas adolescentes estudiantes secuestradas por el ISIS y los talibanes.

5. Top Gun: Maverick

Shaun Gray asegura en su demanda contra Paramount Pictures que distintas escenas de acción son de su autoría, aunque no esté acreditado (Créditos:

Después de más de 30 años de servicio como uno de los mejores aviadores de la Armada, Pete “Maverick” Mitchell se encuentra dónde siempre quiso estar, empujando los límites como un valiente piloto de prueba y esquivando el alcance en su rango, que no le dejaría volar emplazándolo en tierra. Cuando se encuentra entrenando a un destacamento de graduados de Top Gun para una misión especializada, Maverick se encuentra allí con el teniente Bradley Bradshaw, el hijo de su difunto amigo “Goose”.

6. Un funeral de locos

Tráiler de 'Un funeral de locos', la nueva comedia de Manuel Gómez Pereira. (Sony Pictures España)

Los miembros de una familia acuden a despedir al patriarca, recién fallecido. Pero lo que debería ser un sentido velatorio se convierte en una reunión enloquecida cuando uno de los asistentes saca a la luz el secreto mejor guardado del difunto. El chantaje, las alucinaciones y las relaciones desquiciadas se dan cita en este funeral de locos, donde el caos está servido.

7. El protector (The Enforcer)

Cuda (Antonio Banderas), un sicario de la mafia de Miami, deberá sacrificarlo todo para salvar a una joven que se ha juntado con quién no debía: la jefa de la organización criminal para la que él trabaja. El protagonista se verá obligado a tirar de contactos y otros recursos menos ortodoxos, para salvar a la chica y resolver sus problemas.

8. Legado de sangre

Un exagente de las Fuerzas Especiales se mete en el inframundo criminal para evitar que le quiten a su único hijo.

9. A Working Man

Levon Cade dejó atrás una condecorada carrera militar en las operaciones encubiertas para vivir una vida sencilla trabajando en la construcción. Pero cuando la hija de su jefe, que para él es como de la familia, es secuestrada por traficantes de personas, su búsqueda para traerla a casa descubre un mundo de corrupción mucho mayor de lo que jamás podría haber imaginado.

10. El día de la boda

Kat Ellis (Messing), una soltera de Nueva York, tiene ante sí una celebración poco “agradable” en Londres: la inminente boda de su hermana con su ex-novio como padrino de la ceremonia. Temerosa de presentarse sin pareja en el evento, decide contratar los servicios de un apuesto acompañante masculino (Mulroney) y presentarle como su novio.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Prime Video y su lugar en la guerra del streaming

Amazon es una compañía estadounidense de comercio electrónico que también ha entrado a la batalla por el streaming con Prime Video. (Amazon)

Prime Video es un servicio de streaming gestionado por Amazon que ofrece películas y series que fue creado en el 2006, al cual se puede acceder con una suscripción de su tienda o bien se le puede contratar como servicio independiente.

Actualmente el servicio de streaming está disponible en más de 200 países y territorios a través de la suscripción de Prime Video o Amazon Prime, que además proporcionan al usuario el servicio de Twitch Prime sin ningún costo adicional. De igual forma, ofrece un servicio adicional llamado Amazon Channels o Prime Video Channels.

Aunque principalmente Prime Video ofrece contenido original de Amazon Studios y MGM Holding, también permite a sus usuarios disfrutar de contenido adquirido, pero su catálogo es menor al que poseen otras grandes competidoras del mercado como Netflix y Disney+, lo que es una gran desventaja, especialmente fuera de Estados Unidos.

Entre algunos títulos de los que se pueden gozar en la plataforma se encuentran Transparente, The Man in the High Castle, The Grand Tour; así como la serie Crisis en seis escenas, protagonizada por Miley Cirus; anime como Dororo; además cuenta con franquicias como Fast & Furious, Jurassic Park, Bourne y El Señor de los Anillos.

Cabe apuntar que algunas de sus producciones originales han recibido nominaciones a los premios Oscar, destacando la película Sound of Metal que es acreedora a dos estatuillas por Mejor Edición y Mejor Sonido. Hoy día suma más de 200 millones de usuarios.