Nicaragua: cotización de cierre del dólar hoy 29 de agosto de USD a NIO

El dólar es una de las divisas de mayor circulación en Nicaragua. (Infobae)

El dólar estadounidense se negoció al cierre a 36,62 córdobas nicaragüenses en promedio, de manera que supuso un cambio del 0,18% con respecto al valor de la jornada previa, cuando cotizó a 36,56 córdobas.

En los últimos siete días, el dólar estadounidense anota cambios ligeros; aunque en el último año acumula aún una subida del 0,26%.

En cuanto a los cambios de este día respecto de jornadas anteriores, encadenó dos fechas seguidas en dígitos positivos. En cuanto a la volatilidad de los últimos días, presentó un rendimiento manifiestamente superior a la volatilidad que reflejaron los datos del último año, lo que manifiesta que presenta mayores alteraciones que la tendencia general del valor.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Nicaragua, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año el país centroamericano crezca en apenas 3.5% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, el Banco Central de Nicaragua prevé un crecimiento de su economía de hasta el 4.5%.

En el caso de la inflación, se espera que durante el próximo año esté por debajo de los cinco puntos porcentuales siguiendo la tendencia positiva en materia para el país nicaragüense.

Sobre el tipo de cambio, el Consejo Directivo del Banco Central decidió establecer, para el año 2025, un tipo de cambio oficial de 36.6243 córdobas por dólar.