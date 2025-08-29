Noticias

El principal índice de Corea de Sur este 29 de agosto: mercado surcoreano cerró con pérdidas del 0,32%

Cierre de sesión KOSPI: la jornada termina con variaciones en comparación con días previos

Por Infobae Noticias

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día negativo para el KOSPI, que acabó la jornada del viernes 29 de agosto con ligeras bajadas del 0,32%, hasta los 3.186,01 puntos. El selectivo marcó la cifra máxima de 3.212,69 puntos y un mínimo de 3.184,48 puntos. El rango de cotización para el KOSPI entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,88%.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el KOSPI acumula una subida 0,55% y desde hace un año mantiene aún un ascenso del 21,53%. El KOSPI se sitúa un 2,1% por debajo de su máximo del presente año (3.254,47 puntos) y un 38,9% por encima de su cotización mínima del año en curso (2.293,70 puntos).

¿Qué es un índice bursátil y para qué sirve?

Un índice bursátil es un indicador que deja ver cómo cambia el valor de un conjunto de activos determinado, para lo cual recolecta datos de diferentes compañías o sectores de una parte del mercado.

Estos indicadores son usados principalmente por las bolsas de valores de cada país y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con requisitos concretos como podría ser tener una capitalización bursátil similar o pertenecer a un mismo tipo de industria, asimismo, hay algunos índices que sólo consideran un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una compañía. Generalmente, si los inversionistas no tienen confianza, los valores de las acciones tendrían tendencia a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores tener comparaciones entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a utilizarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. observara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Actualmente en la humanidad existen diversos índices y pueden agremiarse en función de su localización, los sectores, el tamaño de las empresas o también el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías mayormente relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).

Temas Relacionados

CoreaMercadosBolsa de Valores de CoreaaccionesCierreNoticias

Últimas Noticias

Índice ATX este 29 de agosto: pierde 0,22% al inicio de la jornada

Apertura de sesión ATX: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Índice ATX este 29 de

Apertura del AEX neerlandés este 29 de agosto

Los distintos títulos que se negociaron en el piso de remates tuvieron un comportamiento mixto

Apertura del AEX neerlandés este

Apertura del principal índice del mercado ruso este 28 de agosto

Estos son los datos más importantes a los que prestar atención sobre la evolución de este indicador

Apertura del principal índice del

Acciones de Bruselas pierden; así arrancó operaciones el BEL-20 INDEX este 28 de agosto

Apertura de sesión BEL-20 INDEX: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Acciones de Bruselas pierden; así

Apertura del BIST 100 este 28 de agosto

La incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Apertura del BIST 100 este