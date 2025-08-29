¿Cuál es la temperatura promedio en La Plata?

Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)

Temperatura máxima y mínima, así como probabilidades de lluvia, este es el pronóstico para las siguientes horas de este viernes en La Plata, Argentina.

La probabilidad de precipitaciones para este viernes en La Plata es de 1% durante el día y del 1% a lo largo de la noche.

En tanto, la nubosidad será del 85% en el transcurso del día y del 34% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se pronostica un máximo de 21 grados y un mínimo de 13 grados en esta región. Los rayos UV se espera alcanzarán un nivel de hasta 1.

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 37 kilómetros por hora en el día y los 32 kilómetros por hora por la noche.

La predicción del estado del tiempo en La Plata (Imagen ilustrativa Infobae)

Nublado, el clima en La Plata

Famosa como la “Ciudad de las diagonales”, la capital de la provincia de Buenos Aires tiene un clima nublado durante casi todo el año con inviernos fríos y vientos. Los veranos son calurosos, húmedos y con lluvia.

Los inviernos suelen ser gélidos y con viento. A lo largo del año la metrópoli registra temperaturas que van de los 6 °C a 28 °C y en contadas ocasiones es inferior a los 0°C o superior a los 33 grados.

Según reportes del Servicio Meteorológico Nacional, 2021 fue uno de los más cálidos en el país.

“Si analizamos con detalle cómo se comportó esta variable en las distintas regiones del país, hay que destacar los valores de Patagonia, región dónde es muy posible que este año sí sea el más caluroso y seco desde 1961. En general, se registraron valores entre 0.5 y 2 °C más elevados que el promedio estadístico. Por otro lado, hacia el norte del paralelo 35, las temperaturas fueron muy cercanas a las normales”, indica el informe “Clima en Argentina: datos y resumen de lo que pasó en el 2021”.

El mismo reporte añade que a lo largo de ese año solo hubo tres meses que cerraron con temperaturas levemente inferiores a las normales en el país: enero, mayo y junio. El resto de los meses fueron cálidos “y es necesario remarcar las anomalías extremadamente cálidas que se registraron en abril y septiembre”.