BSE Sensex 30 cerró la jornada con pérdidas del 0,34% este 29 de agosto

Cierre de operaciones BSE Sensex 30: la jornada finaliza con variaciones en comparación con días previos

Por Infobae Noticias

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada bajista para el BSE Sensex 30, que cerró la sesión bursátil del viernes 29 de agosto con ligeras descensos del 0,34%, hasta los 79.809,65 puntos. En su entorno bursátil marcó un volumen máximo de 80.310,74 puntos y la cifra mínima de 79.741,76 puntos. El rango de cotización para el BSE Sensex 30 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,71%.

En los últimos siete días, el BSE Sensex 30 anota un descenso 1,84%, por lo que en el último año acumula aún una bajada del 2,33%. El BSE Sensex 30 se sitúa un 5,06% por debajo de su máximo del presente año (84.058,90 puntos) y un 9,34% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (72.989,93 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las compañías que aparecen en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe publicarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también implica advertir sus alteraciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre abren con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede ser fuente de equívocos.

Si un índice ve un incremento de 500 puntos en un día, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede suponer que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más grandes.

