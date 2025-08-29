Apertura del Taiwan Capitalization Weighted Stock Index: gana 1,16% este 29 de agosto

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de jornada en positivo para el Taiwan Weighted, que inaugura la sesión del viernes 29 de agosto con ascensos del 1,16%, hasta los 24.517,92 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Si confrontamos el valor con días anteriores, el selectivo invierte la cotización de la jornada anterior, en el que se saldó con un descenso del 0,88%, sin poder fijar una clara tendencia en los últimos días.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el Taiwan Weighted registra una subida 3,17%, de manera que en el último año acumula aún un ascenso del 9,7%. El Taiwan Weighted se sitúa un 0,01% por debajo de su máximo en lo que va de año (24.519,90 puntos) y un 40,97% por encima de su valoración mínima del año en curso (17.391,76 puntos).

Índices bursátiles… ¿Para qué?

Un índice bursátil es un indicador que se utuliza para conocer la evolución del valor de un un conjunto de activos, por lo que necesita contar con datos de diferentes empresas o sectores de una parte del mercado.

Estos indicadores son usados principalmente por las bolsas de valores de diversas naciones y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con requisitos concretos como podría ser contar con una capitalización bursátil similar o pertenecer a un mismo tipo de giro, además, hay algunos índices que sólo toman en cuenta un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una entidad. Si los inversionistas no tienen confianza, los costos de las acciones tendrían tendencia a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores hacer una comparativa entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a utilizarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. observara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Hoy en día existen diversos índices y pueden aglomerarse en función de su ubicación geográfica, los sectores, el tamaño de las compañías o incluso el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías mayormente relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).