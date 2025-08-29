Apertura del Swiss Market este 29 de agosto

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de sesión sin cambios para el Swiss Market, que comienza la sesión de mercado del viernes 29 de agosto con una variación del 0%, hasta los 12.219,37 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Respecto de días previos, el indicador encadena tres fechas sucesivas en verde.

En relación a la rentabilidad de la última semana, el Swiss Market marca un descenso 0,37% y desde hace un año aún conserva una bajada del 1,09%. El Swiss Market se sitúa un 7,19% por debajo de su máximo del presente año (13.166,68 puntos) y un 12,23% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (10.887,73 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propio método de cálculo, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las firmas que se encuentran en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe entregarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también requiere observar sus alteraciones en el tiempo. Los índices actuales siempre abren con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede dar paso a inexactitudes.

Si un índice crece 500 puntos en un día, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede ver que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más importantes.