Apertura del mercado de Corea del Sur este 29 de agosto

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura de sesión sin grandes cambios para el KOSPI, que inaugura la jornada financiera del viernes 29 de agosto con una variación del 0,13%, hasta los 3.200,56 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Respecto a fechas previas, el índice bursátil encadena tres jornadas consecutivas en valores positivos.

Con respecto a la última semana, el KOSPI acumula una subida 1%, por ello en términos interanuales aún conserva un incremento del 22,09%. El KOSPI se sitúa un 1,66% por debajo de su máximo en lo que va de año (3.254,47 puntos) y un 39,54% por encima de su cotización mínima del año en curso (2.293,70 puntos).

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las empresas que se encuentran en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe divulgarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también requiere tener en cuenta sus alteraciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre abren con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede inducir a error.

Si un índice aumenta 500 puntos en un día, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede derivar que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más importantes.