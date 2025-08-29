Apertura del índice Russell 2000 este 29 de agosto

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura de jornada continuista para el Russell 2000, que comienza la jornada del viernes 29 de agosto con una variación del 0,01%, hasta los 2.378,54 puntos, tras la apertura. Respecto de fechas previas, el selectivo encadena cuatro sesiones seguidas de subida.

Teniendo en cuenta la última semana, el Russell 2000 acumula un incremento del 0,7%.

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las compañías que aparecen en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe notificarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también implica tener cuidado de sus modificaciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre aparecen con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede ser fuente de equívocos.

Si un índice suma 500 puntos en un día, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede ver que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron mayores.