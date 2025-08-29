Apertura del FTSE MIB IDX este 29 de agosto

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de jornada de leves movimientos para el FTSE MIB IDX, que empieza la jornada en los mercados del viernes 29 de agosto con una variación del 0,08%, hasta los 42.413,95 puntos, tras la apertura. Si comparamos el valor con días anteriores, el índice bursátil gira las tornas respecto del de la jornada anterior, cuando se anotó una subida del 0,72%, mostrando en los últimos días una falta de continuidad en el resultado.

Con respecto a los últimos siete días, el FTSE MIB IDX acumula una bajada 2,07% aunque, por el contrario, en el último año todavía mantiene un ascenso del 24,05%. El FTSE MIB IDX se sitúa un 2,07% por debajo de su máximo en lo que va de año (43.310 puntos) y un 29,58% por encima de su cotización mínima del año en curso (32.731 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las compañías que figuran en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe publicarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también requiere analizar sus cambios en el tiempo. Los índices actuales siempre dan inicio con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede inducir a error.

Si un índice ve un incremento de 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede derivar que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más importantes.